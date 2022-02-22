Кызыл, , 09:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Туве выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года в регионе подтверждено 12 100 случаев инфицирования.

Ковидный стационар. Тувы Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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«Из 70 заболевших мужчин — 29, женщин — 41. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18−49 лет — 29, 50−64 лет — 8, старше 65 лет — 5. Работников образования — 7, здравоохранения — 4», — отметил ив минздраве.

В ковидных стационарах Кызыла, по данным на 22 февраля, лечатся 458 пациентов. Состояние 85 больных оценивается, как тяжёлое, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 47,6%.