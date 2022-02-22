Нур-Султан, , 09:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана приготовило план эвакуации своих дипломатов с Украины. Об этом 22 февраля сообщил журналистам глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.

Здание МИД Казахстана Mfa.kz

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«Наши дипломаты еще там. Но, действительно, у нас есть планы по эвакуации на случай военных действий», — сказал Тлеуберди.

Он также призвал казахстанских граждан, которые находятся на территории Украины, в случае обострения обстановки связываться с посольством в Киеве. Тлеуберди также сообщил, что вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик Нур-Султаном не стоит на повестке дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер также обратился к Федеральному Собранию с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Тлеуберди: вопрос о призвании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит в повестке дня