Калуга, 22 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году налоговые поступления в бюджет выросли на 24,3%. Об этом было заявлено 21 февраля в рамках рабочей встречи губернатора Владислава Шапши с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по области Андреем Ламакиным. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша с руководитель регионального управления ФНС Андрей Ламакин

В 2021 году в консолидированный бюджет Российской Федерации по доходам, администрируемым территориальными налоговыми органами Калужской области, поступило 148 млрд 148 млн рублей — на 24,3% больше, чем в 2020 году. В консолидированный бюджет Калужской области обеспечено поступление в сумме 71 млрд 55 млн рублей с темпом роста 115,8%. От крупнейших и основных налогоплательщиков региона в 2021 году в консолидированный бюджет области поступило 40 млрд 610 млн рублей, их доля в налоговых платежах региона составила 57,2%.

Участники встречи обсудили основные показатели динамики и структуры налоговых поступлений в областной бюджет. Отмечалось, что экономика региона в целом преодолела трудности, которые были связаны с пандемией.