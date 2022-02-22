Кемерово, , 09:29 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поддерживает решение президента России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сегодня, 22 февраля, сказал сам Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Цивилев Ako.ru

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«Президент России Владимир Владимирович Путин выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключил с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Мы поддерживаем это решение, — заявил глава региона. — Кузбасс — край шахтерской славы, здесь уважают смелых, трудолюбивых и решительных. Уважают тех, кто всегда приходил на помощь своим соотечественникам в трудные времена. (…) Главным в этой ситуации считаем сбережение жизней и здоровья жителей ДНР и ЛНР и обеспечение возможности мирной жизни».

Цивилёв подчеркнул, что Кузбасс готов оказать гуманитарную поддержку жителям Донбасса, в том числе разместить у себя беженцев.