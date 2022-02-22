Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о постепенном снятии антиковидных ограничений, которое уже началось на территории Санкт-Петербурга в связи с некоторым улучшением эпидемической ситуации.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Так, с 21 февраля поликлиники Петербурга возобновили штатную работу, оказание плановой помощи, медосмотры и диспансеризацию. Объекты общепита и досуга, кроме ночных клубов, теперь могут работать до 2:00. С сертификатом о наличии антител к коронавирусу можно посетить те места, где пока еще необходим QR-код.

«По мере стабилизации ситуации будем готовить снятие других ограничений. Отмечу, что правительство Петербурга заинтересовано в этом не меньше, чем бизнес», — отметил Александр Беглов в своём обращении в эфире «Радио России».

Глава Петербурга заявил, что правительство города готовится к любым сценариям развития пандемии. Тем более что эпидобстановка в Петербурге до сих пор остаётся непростой. Однако уже наблюдаются изменения.

«Ряд ключевых показателей указывает, что волна, вызванная штаммом «Омикрон» пошла на убыль», — сообщил губернатор.

Отметим, что в Петербурге продолжают действовать основные ограничения, связанные с эпидобстановкой. Говорить об их отмене можно будет только при улучшении ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Отмену QR-кодов в Петербурге назвали преждевременной