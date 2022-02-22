Целинный район, Калмыкия, 22 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Калмыкии три человека пострадали в ДТП с коровой на трассе Р-22 «Каспий». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 4:40 мск в Целинном районе. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на животное (КРС). Помощь понадобилась троим пострадавшим.

К месту происшествия выезжали сотрудники Целинного пожарно-спасательного гарнизона.