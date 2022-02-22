Нью-Йорк, США, , 09:24 — REGNUM После того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, Киев снова начал воинственную риторику и сделал все для того, чтобы разрушить Минские соглашения. Об этом 22 февраля заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при Организации Василий Небензя.

Василий Небензя Russiaun.ru

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Как отметил постпред России, с избранием на Украине нового президента в 2019 году, который пообещал установить мир в Донбассе, было связано много надежд, однако рассчитывавшие на миролюбивость новой украинской власти ошиблись.

«Киев не просто очень быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы мирных жителей, но и сделал все, чтобы саботировать и в конце концов разрушить Минские договоренности», — сказал он.

Также Небензя уточнил, что в этом процессе разрушения главным был упорный отказ властей Украины вести прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), хотя такое требование является центральным, несущим элементом комплекса мер по исполнению Минских соглашений.

«Недвусмысленное подтверждение неготовности к такому диалогу мы не раз услышали от украинских руководителей за последние дни, в том числе и от постпреда Украины в ходе созванного нами 17 февраля заседания СБ по выполнению Минских договоренностей. После этого стало окончательно понятно, что Украина не намерена выполнять «Минск-2», — добавил постпред РФ при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время около 70 тыс. жителей ДНР и ЛНР эвакуировано на территорию России.