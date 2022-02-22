Москва, 22 февраля 2022, 09:23 — REGNUM В Москве школьники старших классов создадут аудиогиды на иностранных языках, чат-боты экспонатов и мобильные приложения для Музея Победы на Поклонной горе, сообщается на портале мэра столицы.

Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе
Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Старшеклассники самостоятельно разработают музейные медиа‑ и ИТ-продукты для сверстников и младших школьников по шести темам: «Контрнаступление советских войск под Москвой», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина».

В проект примут участие ученики педагогических и медиаклассов из 63 школ, а также ученики ИT-классов из 68 московских школ. Свои разработки ребята представят 7 мая в Музее Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, Музей Победы на Поклонной горе в Москве подготовил виртуальные выставку, экскурсию, лекцию и кинопоказ о Сталинградской битве.

Читайте подробнее: Музей Победы подготовил виртуальную выставку о Сталинградской битве