Москва, 22 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Москве школьники старших классов создадут аудиогиды на иностранных языках, чат-боты экспонатов и мобильные приложения для Музея Победы на Поклонной горе, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе

Старшеклассники самостоятельно разработают музейные медиа‑ и ИТ-продукты для сверстников и младших школьников по шести темам: «Контрнаступление советских войск под Москвой», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина».

В проект примут участие ученики педагогических и медиаклассов из 63 школ, а также ученики ИT-классов из 68 московских школ. Свои разработки ребята представят 7 мая в Музее Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, Музей Победы на Поклонной горе в Москве подготовил виртуальные выставку, экскурсию, лекцию и кинопоказ о Сталинградской битве.

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