Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге водитель иномарки въехал в яму с кипятком, образовавшуюся после аварии на теплосети, и получил тяжелые травмы. Об этом 22 февраля сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Фото: Ида С.) Vk.com/spb_today

Дефект на трубопроводе теплосети был обнаружен в 00:35 мск 22 февраля у дома 47 по улице Лёни Голикова. По словам очевидцев, водителя на иномарке отшвырнуло с проезжей части на тротуар, где автомобиль передней частью кузова погрузился в промоину с кипятком. В результате ЧП пострадал мужчина, находившийся за рулём.

«Его в машину «скорой» положили и оказывали помощь, слышала, что в тяжёлом стабильном состоянии», — сообщила в соцсети один из очевидцев Лейла Б.

Отметим, что из-за аварии на теплосети батареи начали остывать в нескольких домах по улицам Лёни Голикова, Солдата Корзуна, а также на проспекте Ветеранов и Дачном проспекте.

«Каждый год в этом месте ковыряют эту несчастную теплокамеру на протяжении последних 15 лет и результата нет», — сетует местный житель Миша П.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийные бригады оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя.

«Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — добавили в пресс-службе.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 22 февраля.

Что касается пострадавшего, то ему на месте была оказана оперативная медицинская помощь, после чего мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

«Компания готова оказать всю необходимую помощь в реабилитации», — подчеркнули в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».