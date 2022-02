Лос-Анджелес, США, , 09:21 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс заключила сделку с издательским домом Simon & Schuste о написании книги со своими воспоминаниями. Об этом 22 февраля сообщает Page Six.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

По данным СМИ, за свои мемуары Спирс получит до $15 млн. В книге артистка расскажет о карьере, её «токсичной» жизни и семье. Как отмечает инсайдер Page Six, это будет «одна из крупнейших сделок за все время после Обамы».

Ранее Джейми Линн Спирс, младшая сестра Бритни Спирс, выпустила мемуары под названием Things I Should Have Said («Вещи, которые я должна сказать»). Певица раскритиковала сестру за «ложь», которую она написала в книге.

