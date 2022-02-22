Тюмень, 22 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Тюменской области из 346 заявок-анкет от иностранцев, желающих работать в регионе, принято 46 положительных решений, 300 заявителям отказано или 86%. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочие мигранты

Первое заседание комиссии по распределению квот на разрешения временного проживания в РФ под председательством замначальника УМВД России по Тюменской области полковника полиции Булата Хайруллина состоялась 18 февраля.

При рассмотрении заявок-анкет учитывалось наличие у иностранцев специальности, востребованной на рынке труда региона и опыта работы, а также наличие законного источника средств к существованию, наличие образования или квалификации. Учитывается при рассмотрении заявок наличие родственников, постоянно проживающих в России, непогашенной или неснятой судимости и привлечение к административной ответственности.

Следующий приём заявок-анкет на временное пребывание в Тюменской области в связи с работой будет осуществляться 1−3 марта. На 2022 год для Тюменской области всего выделено 250 квот иностранцам и лицам без гражданства.