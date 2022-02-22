Москва, , 09:18 — REGNUM Работы по созданию российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В завершены до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Военно-транспортный Ил-112В Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, работы по созданию воздушного судна были приостановлены с 9 февраля. Также приостановлены работы по сборке второго и третьего летных образцов Ил-112В.

Собеседник агентства добавил, что решение о продолжении работ будет принимать госзаказчик по итогам расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2021 года экспериментальный военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение через несколько минут после взлета из аэропорта Кубинки в Московской области.

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