Сеул, , 09:18 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук встретился 21 февраля в Сеуле с командующим морской пехотой США Дэвидом Бергером. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

В ходе встречи представители двух стран обсудили вопросы региональной безопасности и двусторонний альянс.

Дэвид Бергер отметил, что обороноспособность двух стран сейчас «сильнее, чем когда-либо». Он выразил надежду на то, что сотрудничество между морскими пехотинцами двух стран поможет дальнейшему развитию альянса.

В свою очередь, Со Ук назвал военно-морские силы двух стран «символом двустороннего союза».

В тот же день представитель США встретился с главой Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхолем и командующим морской пехотой Ким Тхэ Соном.