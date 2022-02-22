Самара, , 09:18 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров представил членам областного правительства нового министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что новым министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования области стал Алексей Веселов, который с 2013 года возглавлял Сергиевский район.

Отмечается, что 21 февраля новый руководитель ведомства приступил к исполнению своих обязанностей.

«Алексей Александрович не один год отработал в должности главы Сергиевского района. И отработал успешно, эффективно. Неоднократно практики, которые были наработаны в Сергиевском районе, масштабировались по другим муниципалитетам Самарской области. Алексей Александрович показал себя умелым организатором, подготовленным управленцем и человеком, который находится на постоянной связи с жителями района», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона пожелал Веселову успехов в новой должности.

Отмечается, что экс-министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, который возглавлял это ведомство с 2012 года, покинул должность по собственному желанию.

В конце 2021 года Ларионов был избран на пост председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Азаров поблагодарил экс-главу этого министерства за многолетнюю работу в областном правительстве и пожелал успехов в дальнейшей работе.