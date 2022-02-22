Рязань, 22 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Пассажирский железнодорожный состав с эвакуированными жителями Донбасса направлен в Рязанскую область, сообщили ИА REGNUM 22 февраля в оперативной группе правительства региона.

Поезд

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В поезде находятся более 700 человек, в том числе дети, пожилые и граждане с ограниченными возможностями здоровья. Всех прибывших зарегистрируют по приезду, расселят в пунктах временного размещения, где будет организовано горячее питание и выдача предметов первой необходимости. Беженцы также пройдут медицинский осмотр и экспресс-тестирование на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, для эвакуированных граждан ДНР и ЛНР в регионе подготовили 13 пунктов временного размещения в Рязани, Сасово, Касимове, в посёлке Солотча, а также в Рязанском, Спасском и Рыбновском районах.