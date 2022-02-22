Москва, , 09:12 — REGNUM До пяти градусов тепла ожидается в Москве 22 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Оттепель Дарья Антонова © ИА REGNUM

Синоптики рассказали, что ситуацию в регионе определит тёплый сектор североатлантического циклона. Поэтому преимущественно в утренние часы пройдут осадки, а днём выглянет солнце. При этом температурный фон превысит норму примерно на восемь градусов.

В столице будет, согласно прогнозу, облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки. Воздух прогреется до пяти градусов тепла, в Подмосковье — до шести градусов. Ветер порывистый.