Оренбург, 22 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Оренбурге суд вынес приговор по делу о получении взяток бывшими сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города.

Суд

Двое бывших полицейских получили через посредника в качестве взятки три топливные карты. На них зачислялись денежные средства — в общей сумме 106 410 рублей. Вознаграждение предполагало в ответ обеспечение беспрепятственной выдачи и продления срока действия свидетельств о допущении транспортных средств, принадлежащих ООО «Башнефть-Розница», имеющих технические неисправности, к перевозке некоторых опасных грузов без фактического осмотра данных транспортных средств.

Суд приговорил бывших инспекторов к двум с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 1 064 100 рублей и лишил права занимать определенные должности в системе правоохранительных органов в течение трех лет. Подсудимые также лишены специальных званий полиции. Приговор суда не вступил в законную силу.

В УМВД России по Оренбургской области сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками собственной безопасности полицейского ведомства. По факту взяточничества проведена служебная проверка. По ее результатам автоинспекторы были уволены за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.