Джакарта, 22 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела встречи с министром обороны Франции и главой МИД страны в Париже, сообщает Rakyat Merdeka.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Встреча состоялась в Париже во время визита министра иностранных дел Индонезии для участия в Индо-Тихоокеанском министерском форуме.

Стороны обсудили стратегическое партнерство в различных областях, включая сферу обороны. Главы МИД Индонезии и Франции также обсудили события на Украине и в Мьянме.

Ретно Марсуди также выразила надежду на то, что встреча в формате 2+2 может состояться в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился в Париже с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.