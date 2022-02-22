Новосибирск, , 09:09 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что сегодняшние события в мире скажутся на внутреннем укладе нашей жизни. Об этом он сказал на аппаратном совещании 22 февраля.

Анато́лий Евге́ньевич Локоть Vk.coma_lokot

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«Происходящие события во многом меняют не только наши сегодняшние планы. Думаю, что они скажутся в целом на внутреннем укладе нашей жизни, — цитирует «Тайга. инфо» главу города. — Пока не введены никакие решения, но, исходя из опыта нашей жизни, мы должны быть готовы к сложному развитию событий».

Он подчеркнул, что чиновникам и ответственным службам сейчас необходимо «быть внимательнее» ко всем сигналам.