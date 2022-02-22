Москва, , 09:32 — REGNUM Руководство России предприняло меры в защиту мирных жителей. Об этом заявил 22 февраля представитель Еврейской АО в Госдуме РФ Александр Петров («Единая Россия»), комментируя решение президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Дату 21 февраля депутат назвал исторической.

Флаги ДНР и ЛНР

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«То, что произошло в этот день, ещё раз доказывает, что основной курс нашей страны направлен исключительно на защиту жизни и здоровья людей, на защиту их неизменного права жить мирно и свободно. Россия на протяжении почти 8 лет пыталась добиться от украинской стороны соблюдения Минских соглашений, но, к сожалению, этого не случилось. Украина фактически отказалась от мирного урегулирования конфликта, как это предусмотрено в соглашениях», — написал Александр Петров на своей странице в Instagram.

Он выразил сожаление, что мирные предложения России не были услышаны, и что Украина «стала марионеткой в руках прозападных сил, использующих её в своих целях, как разменную монету». Депутат также назвал Украину страной, с которой РФ объединяет общая история, культура и духовные узы.

«Сегодня нам предстоит вместе с Советом Федерации ратифицировать Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, о чём попросил президент в своём обращении к Федеральному Собранию. Как и обещали почти 8 лет назад, мы ни при каких обстоятельствах не бросим Донбасс. Мы будем защищать наших граждан, помогать беженцам, отстаивать свои границы в случае вооружённого вторжения и продолжать требовать от Киева прекращения боевых действий», — написал также Александр Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля между Россией, ДНР и ЛНР был подписан договор о дружбе и взаимопомощи. Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.