22 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Россия признала суверенитет республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

Оксана Переможенко, , 11:16 — REGNUM Россия признаёт суверенитет республик Донбасса — ДНР и ЛНР, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своём обращении к согражданам 21 февраля.

Предчувствие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка». Многие участники обсуждения указали на то, что всё к этому и шло.

«[Конец] украинской государственности… Вот как надо Родину любить… а не шароварщина схронная», — отреагировал Babyboo.

«И договор о дружбе и сотрудничестве сразу подписали. Стало быть, не зря они эвакуацию затеяли. Готовятся к горячему замесу», — предположила Лизанька.

«Минус ещё две области. Кучно теряем, стабильно», — пишет Go-go-go.

«Минск конфеткой был, оказывается», — отметил Mike.

«Главное, что Зеленский «красные линии» (которые «очертили» ему сторонники Порошенко и радикалы. — О. П.) не перешёл, а остальное — то такое», — с сарказмом написал Sergey.

«В Киеве выдохнули», — пишет Ktoubilkenny.

«8 лет было, неужели этот… «Минск» нельзя было выполнить?» — недоумевает Андрей К.

«Остались вопросы: 1. границы? 2. границы обещанной декоммунизации?» — добавил Peter P.

«Не хотели диалога, вот вам монолог», — прокомментировала новость Джулия П.

«Последнюю точку поставил Зе, когда, вопреки рекомендации Байдена, поперся в Мюнхен что-то требовать и угрожать. Думаю, что после этого все санкционировали то, что сейчас происходит. Зе — очень тупой, реально. [Путин] не просто признал [ДНР и ЛНР]. А намекнул, что может зайти дальше», — написал Konstantin.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«А вот теперь Володя Зеленский жует галстук. А ведь всё, что от него требовалось, — начать шаги к миру», — отреагировал «И Так Сойдет».

«[Потеряли] Донбасс, что теперь на очереди?» — поинтересовался Sky.

«Донбасс от всей души поздравляю с окончанием этого ужаса. Порядок установят очень быстро», — отметил Александр.

«Вот и результат соросятского влияния на Украину», — добавил Leks.

«А я что говорила? Ибо слушала почти полтора часа их заседание Совбеза… Все в один голос говорили — признать… Когда сказал Шойгу «признать»… это, считай… сказал отец — и дети ложки побросали», — отреагировала Таня.

«А не надо было сопли 8 лет жевать. Все надеялись, что все вокруг такие же, без яиц. Донбассу — поздравления. Надеюсь, мирное небо для вас станет реальностью», — пишет Наталья.

«Наши дети это будут учить по книжкам. А мы будем говорить, что мы жили в это время…» — отметил Forthehappyfew.

«Зеля давится галстуком…» — иронизирует Captain Smollett.

«А дед Байден предупреждал дебила не ехать в Мюнхен, ибо понимал, что клоун наляпает языком *ерни. Но клоуну нужен был бенефис. И клоун его получил. Господи, какой же идиот…» — не выдержала Maya.

Встреча Владимира Зеленского с Камалой Харрис в рамках Мюнхенской конференции (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Война закончена. Необходимо прекратить ООС (так называемая Операция объединенных сил, которую проводят ВСУ в Донбассе. — О. П.), обустроить границу и передать ее пограничникам. На этом войны, вторжения, обстрелы закончены», — подытожил Dima Alex.

«Последний раз такую речь слышал во время «мочить в сортирах». Нервы у России сдали — это слышно с первой минуты», — прокомментировал обращение российского лидера к согражданам автор телеграм-канала PASHA TODAY украинский журналист Павел Кухаркин.

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