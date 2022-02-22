Цхинвал, , 09:04 — REGNUM Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик стало ожидаемым, обоснованным и оправданным решением. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщает пресс-служба главы республики.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

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«Конец территориальной целостности Украины положил Киевский режим, развязав жестокий террор в отношении народа Донбасса. Россия проявила невероятное терпение и выдержку, оставляя киевским властям шанс, рассчитывая, что благоразумие возьмет верх и будет выбран курс к национальному примирению на основе Минских договоренностей», — отметил Бибилов.

Он отметил, что Киев не шёл на диалог с Донбассом, а прибегал к силовым аргументам и проявил «бесчеловечность на грани геноцида». Югоосетинский лидер отметил, что украинская сторона даже прибегла к шантажу ядерными угрозами, что привело к пределу терпения.

Бибилов подчеркнул, что Южная Осетия признала суверенитет ДНР и ЛНР еще в 2014 году и поддерживает такое же решение со стороны России. Он указал на то, что признание Москвой независимости Южной Осетии принесло мир в республику, а теперь для Украины есть шанс «вернуться к нормальной жизни и обрести будущность».

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