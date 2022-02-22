Абакан, , 09:04 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР 22 февраля прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов. По его словам, Хакасия готова принять беженцев из ЛНР и ДНР, оказать им поддержку. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Валентин Коновалов Kprfkh.ru

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Коновалов отметил, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик «боролись, надеялись, ждали» более семи лет. Теперь решение принято, и людям нужно помочь.

«Хакасия готова принять людей из ЛНР и ДНР, оказать им поддержку», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам 21 февраля сделал заявление о том, что Россия признаёт суверенитет ДНР и ЛНР.

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