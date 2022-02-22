Москва, , 09:05 — REGNUM Около 3,5 тысяч человек намерены переселить из аварийного жилья в 2022 году в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым в Москве.

Ветхое жилье © ИА REGNUM

Азаров сообщил, что в 2021 году в области в эксплуатацию было введено более 1,8 млн кв. метров жилья, при этом прирост составил около 28%, что является лучшим результатом в Приволжском федеральном округе.

Глава региона также отметил, что в прошлом году из реестра проблемных домов было исключено 14 объектов, расположенных на территории Самарской области, таким образом, более одной тысячи семей восстановили в правах.

Отмечается, что в настоящее время в едином реестре проблемных объектов осталось 34 долгостроя, удовлетворения прав ждут 3070 дольщиков. В областном перечне — 17 домов, 981 человек; по каждому из них уже найдено решение.

Азаров отметил, что в регионе с опережением переселяют граждан из аварийного жилья. Так, до конца прошлого года планировалось переселить 4770 человек, фактически же улучшили свои жилищные условия 5520 жителей. В 2022 году в области намерены переселить из аварийного жилья около 3,5 тысяч человек.