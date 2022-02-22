Москва, 22 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Москве к плановой работе более 2 тыс. больничных коек, сообщает 22 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Как рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, эпидемиологическая ситуация в столице стабилизируется, что позволяет вернуть к плановому режиму работы часть городских больниц, а также восемь КТ-центров.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля. При этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%», — сказала Ракова.

Она добавила, что снижение заболеваемости наблюдается также у детей и подростков.

Вернутся к оказанию плановой помощи ГКБ №15 имени О. М. Филатова и детская больница имени Г. Н. Сперанского. Специализированный перинатальный центр больницы имени Л. А. Ворохобова впервые начнёт плановую работу — после открытия он сразу приступил к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.