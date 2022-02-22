Хабаровск, , 09:06 — REGNUM В Хабаровском крае проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Юный защитник Дарья Драй © ИА REGNUM

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Акции, праздничные концерты, церемонии возложения цветов к мемориалам, смотры-конкурсы и другие события запланированы во всех районах края.

В рамках традиционной акции «Подарок солдату» школьники Хабаровского, Нанайского районов и города Хабаровска собрали подарки. В основном, это канцтовары, конверты, предметы личной гигиены, сладости. К подаркам школьники приложили письма, рисунки и поздравительные открытки.

Участники регионального патриотического движения «Волонтеры Победы» проведут для учеников «уроки мужества».

Все желающие могут принять участие в онлайн-акции и флешмобах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане накануне Дня защитника Отечества прошла торжественная церемония памяти. Военнослужащие несли почетный караул у монумента «Узел памяти».