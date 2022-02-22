Оренбург, 22 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Оренбурге на 69-летнего мужчину обрушилась глыба льда с кровли многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш от снега и льда

По факту травмирования мужчины полиция проводит проверку. Как утверждают очевидцы происшествия, пенсионер получил травмы возле дома по улице 70 лет ВЛКСМ.

Пожилой оренбуржец госпитализирован. У него открытая черепно-мозговая травма, перелом свода основания черепа и ушиб головного мозга.