Москва, 22 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Предприятия малого и среднего бизнеса Москвы в 2021 перечислили в городской бюджет 742 млрд рублей, что на 21.1% больше чем в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бизнес-центр «Москва-Сити»

Больше всего налоговых и неналоговых платежей от субъектов малого бизнеса (без учета ИП) поступило от торговых организаций — 175 млрд рублей, компаний, занимающихся недвижимостью, 92,8 млрд рублей, строительная отрасль — 64,1 млрд рублей, ИТ-сектор — 54,2 млрд рублей, обрабатывающая промышленность — 46,2 млрд рублей.

Мерами поддержки в 2021 году воспользовались около 33 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Более 11 тыс. компаний, в которых работают свыше 99 тысяч человек, получили льготные кредиты на сумму более 78,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, для предпринимателей на портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ), организуют онлайн-курсы по работе с маркетплейсами.

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