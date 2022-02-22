Москва, 22 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Указ о награждении орденом Дружбы председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ 22 февраля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«За большой вклад в развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой наградить орденом Дружбы Ли Чжаньшу — председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, гражданина Китайской Народной Республики», — говорится в тексте опубликованного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе является открытым вызовом Китаю.