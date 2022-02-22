Пермь, , 08:50 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника оперативного отдела исправительной колонии № 9. Он признан виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд George Hodan

Следствием и судом установлено, что в период с января 2018 года по июль 2019 года сотрудник колонии получил от осужденного взятку в общем объеме более 407,5 тысяч рублей. В ответ предполагалось покровительство и попустительство по службе, связанные с организацией в исправительном учреждении незаконной торговли продуктами питания и запрещенными к обороту предметами. Преступление выявили сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Экс-заместитель начальника оперативного отдела исправительной колонии № 9 приговорен к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 4 млн 75 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.