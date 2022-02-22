Пекин, 22 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Открытым вызовом Китаю является новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 22 февраля заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, его слова приводит пресс-служба китайского МИД.

U.S. Department of State Ван И

«Недавно американская сторона представила так называемую новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, открыто причислив Китай к главному вызову в регионе. Кроме того, попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию Соединенных Штатов подает ложный сигнал о сдерживании и подавлении Китая», — сказал глава МИД КНР.

Также он указал на то, что призывы некоторых официальных лиц Соединенных Штатов к тому, чтобы вести острую конкуренцию с Китаем на долгосрочной основе, могут стать причиной «тотальной конфронтации» в отношениях двух стран.

«Некоторые официальные лица в США призывают к долгосрочной острой конкуренции с Китаем, которая, вполне вероятно, может перерасти в тотальную конфронтацию между Китаем и США», — отметил Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ситуация вокруг Украины стала одной их тем телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и китайского министра иностранных дел Ван И.