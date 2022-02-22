Аша, Челябинская область, 22 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Аше Челябинской области мужчина убил своего брата. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Тело 58-летнего гражданина было обнаружено днём 21 февраля в одном из частных домов. Под подозрение попал его брат, который и был задержан.

По предварительным данным, во время распития спиртного между этими гражданами возник конфликт. И аргументом в этом споре стал нож. Проводится расследование.