Ярославское правительство готовится к весеннему половодью
Ярославль, 22 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Тему грядущего весеннего половодья обсудили на оперативном совещании в правительстве Ярославской области. О необходимости начать подготовку объявил глава региона Михаил Евраев.
Согласно договору со службой, гидрометцентр будет обследовать водохранилища на предмет заторов, а также предоставлять региональным властям прогноз развития обстановки на 5 и 10 дней вперёд. Помимо этого врио губернатора поручил каждому муниципальному району начать подготовку согласно специально составленному чек-листу.
Готовность районов начнут проверять с 4 марта. В первую очередь — возможные границы зон подтопления.
Ещё в рамках подготовки к половодью региональное правительство запланировало проведение разведки на местах, где обычно бывают паводки. Наблюдать будут как с воздуха, так и с земли — для этого уже подготовлено 27 групп специалистов и беспилотники.
Сейчас обстановка в регионе в стабильная, однако в МЧС сообщили о превышении уровня снегозапасов и высоте снежного покрова. Начальник главного управления МЧС по Ярославской области Вадим Андямов уточнил, что неблагоприятные сценарии возможны только при резком и устойчивом потеплении. Также спасатели предложили провести учения по ликвидации половодья в начале марта. Глава Ярославской области Михаил Евраев эту идею поддержал.