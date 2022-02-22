Ярославль, 22 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Тему грядущего весеннего половодья обсудили на оперативном совещании в правительстве Ярославской области. О необходимости начать подготовку объявил глава региона Михаил Евраев.

Yarregion.ru Михаил Евраев

«Наступление весны не может не радовать, но мы должны принять все меры для безаварийного прохождения паводка. Все службы должны работать слаженно и иметь в своем распоряжении всю необходимую информацию о развитии гидрологической обстановки. В этом году заключен договор с Гидрометцентром. Наличие подробных прогнозов метеорологов станет важным основанием при принятии управленческих решений», — отметил Михаил Евраев на совещании.

Согласно договору со службой, гидрометцентр будет обследовать водохранилища на предмет заторов, а также предоставлять региональным властям прогноз развития обстановки на 5 и 10 дней вперёд. Помимо этого врио губернатора поручил каждому муниципальному району начать подготовку согласно специально составленному чек-листу.

«В нем будут учтен комплекс параметров готовности к паводку — от проведения разъяснительных встреч с членами садоводческих товариществ — до создания резервов продовольствия, горючего и других материальных и финансовых ресурсов. Готовность районов проверят специалисты оперативного штаба, осуществляющего контроль за безопасным прохождением весеннего половодья и мониторинг обстановки на территории Ярославской области», — разъяснили в региональном правительстве.

Готовность районов начнут проверять с 4 марта. В первую очередь — возможные границы зон подтопления.

«На сегодняшний день установлены зоны затопления в Рыбинске и Ярославле. В 3 квартале будут определены такие территории в Ярославском и Тутаевском районах», — уточнил заместитель председателя правительства области Артем Молчанов.

Ещё в рамках подготовки к половодью региональное правительство запланировало проведение разведки на местах, где обычно бывают паводки. Наблюдать будут как с воздуха, так и с земли — для этого уже подготовлено 27 групп специалистов и беспилотники.

Сейчас обстановка в регионе в стабильная, однако в МЧС сообщили о превышении уровня снегозапасов и высоте снежного покрова. Начальник главного управления МЧС по Ярославской области Вадим Андямов уточнил, что неблагоприятные сценарии возможны только при резком и устойчивом потеплении. Также спасатели предложили провести учения по ликвидации половодья в начале марта. Глава Ярославской области Михаил Евраев эту идею поддержал.