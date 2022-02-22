Джакарта, 22 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Манггараи индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в 60 км к северо-востоку от Манггараи. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.