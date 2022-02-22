22 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Жители Приамурья горячо поддержали заявление Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Люди готовы терпеть экономические проблемы, которые могут последовать за этим решением, лишь бы на этих территориях воцарился мир.

Александра Майер, , 11:18 — REGNUM В Амурской области пользователи соцсетей горячо поддержали заявление президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Жители региона руководствуются состраданием к людям, которые восемь лет жили в условиях войны.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Путин, как всегда, на высшем уровне, в отличие от других… Правильное решение!» — написала пользователь Instagram love07051950.

«Путин красавчик» (dorofienko.alla), «Настоящий мужчина. One Love» (ksenia.gagarina), «Наш президент самый лучший» (olesya_degtyareva_1987), «Горжусь своим президентом!!!» (atelier_blg), «Давно пора» (iiamaksimenko), «Нам война не нужна» (boldyreva8653), «Донбасс и Россия!!! Вместе и навсегда!!!» (alekc_cros), «Всем поможет сплочение!» (nadesweeter), — отметили пользователи соцсетей.

«Правильно. Может, и закончится всё», — предположила iudmilasi5.

«Молодец Путин. Нельзя допустить, чтобы войска НАТО стояли у наших границ», — уверена _tatyana_2408.

«Слава богу! Великая Отечественная война шла 4 года, а они уже 8 лет в войне, нищете и разрухе», — посочувствовала жителям ЛНР и ДНР gala2202.

«Путин молодец! Наш президент знает, что делает. Донбасс — это Россия!», — считает svetlanaogar.

«Надо было не отделять Украину в свое время. По-другому не могло и быть, не будем там мы, там будет Америка», — уверен suvenir_belogorsk.

Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности (сс) Администрация президента России

Однако есть и те, кто предрекает негативные экономические последствия этого решения. Люди ожидают роста курса доллара и цен на бензин.

«Это понятно всё, конечно, но обычно после таких решений первым доллар даёт о себе знать, взмывая вверх, ну, а дальше по традиции и цена на бензин подтянется», — высказал мнение alexey.gudkov.

«Сейчас будет так же, как после крымских событий. Пристёгиваем ремешки», — посоветовал blaga_iarus.

«Печально. Придется опять затягивать пояса», — расстроился efimovsergey2001.

«Дело не в самом решении, а в последствиях этого решения. Ждём доллар по 100 деревянных — это раз. Соответственно цены метнутся в космос — это два», — предположил amurrota.

Есть и те, кто готовы принять все последствия решения президента, осознают их, но не расстроены.

«За всё надо платить, и это тоже надо понимать, но принятое решение абсолютно верное и давно назревшее — там не просто наши земляки, там наши сограждане в том числе!» — напомнил shulvadar.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области Александр Погожев (с) ИА REGNUM

«Ну и что, что санкции. Путин красавчик. Сколько можно хавать западные настроения», — считает ekaterinatensachkova.

«Будьте добрее ! Вы живете в мире и ваши дома никто не бомбит! Ваши дети не живут в страхе и не слышат звуков войны!!! Имейте хоть чуточку сострадания», — призвал di_arutyunyan.

«Политика — нам до конца не понятна, так как мы ей не занимаемся. Но когда убивают людей!!! Это не дело!!! Спасибо за помощь Донбассу и Луганску. Так страшно, когда война. Лучше 10 лет переговоров, чем день войны. Но с 2014 года наши политики пытаются найти решение проблемы. Что не могут решить политики, решают военные», — предупредила marina_shulga2001.

«Пусть затянем пояса, но бросать людей нельзя», — призвала galinazaitseva1903

«Кто против признания! Пускай сам берёт автомат, своих детей, близких и идёт в народное ополчение ЛНР и ДНР. А если этого делать не собираетесь, тогда сидите тихо и смотрите, как люди, которым платят за такую работу, там наконец-то наведут порядок», — ожидает lusuycinik.

Жилые дома после обстрела со стороны ВСУ © Пресс-служба Народной милиции ЛНР

«Народ России и Украины одной крови. Неужели непонятно, что америкосы и им подобные нас сравнивают. А некоторые ведутся. Надо знать свою историю. Я за мир во всем мире!!!» — написала irinavojnikova709.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета Луганской и Донецкой Народных Республик. С лидерами ЛНР и ДНР Россия подписала договоры о дружбе и взаимопомощи.