Ташкент, 22 февраля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проинформирован о проектах, реализуемых в химической промышленности страны. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«В частности, строится химико-индустриальный технопарк «Чирчик» общей площадью более 31 гектар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году в технопарке будут реализованы проекты на общую сумму 16,5 миллиона долларов, в том числе производство компонентов полимерных термоэластопластов, вспененного полипропилена, микробиологических препаратов, бумаги и косметики.

Кроме того сообщается, что намечены проекты по организации производства фосфорных и комплексных минеральных удобрений в Ташкентской области, нитрата и сульфата калия, пропилена из метанола и другой химической продукции на базе АО «Навоиазот», внедрению цифровых технологий в отрасль, созданию химического научно-производственного и образовательного кластера.