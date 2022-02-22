Париж, , 08:46 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Париже, встретился 21 февраля с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран обсудили региональные вопросы, пути расширения сотрудничества, включая сотрудничество на международной арене, и обменов в различных областях.

Участники встречи договорились работать над восстановлением обменов людьми, которые были фактически прекращены из-за пандемии коронавируса. А также отметили важность поисков путей дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в различных областях.

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