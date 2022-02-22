Магадан, , 08:53 — REGNUM В Магадане накануне Дня защитника Отечества прошла торжественная церемония памяти. Военнослужащие несли почетный караул у монумента «Узел памяти», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

День защитника Отечества в Магадане Пресс-служба мэрии Магадана

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Минута молчания, три залпа салютной группы, гимн Российской Федерации прозвучали в память о тех, кто отдал жизнь за Отечество. Руководство Колымы, депутаты, общественники возложили цветы к Узлу памяти и памятному знаку «Магаданцам — Героям Советского Союза».

Как сообщало ИА REGNUM, почти каждый четвёртый мужчина в России (23%) в День защитника Отечества обычно не получает никаких подарков. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.