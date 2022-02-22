Абакан, , 08:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 822 носителя коронавируса, выздоровели 3699 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 февраля в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что с 1 января 2022 года в Хакасии подтверждено 26 311 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9; за семь дней — 0,9.

До 7457 человек снизилось число пациентов, проходящих лечение амбулаторно (-2604). В стационарах находятся 1034 (-49) человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Хакасии было подтверждено 784 случая заражения коронавирусом, выздоровели 916 человек.

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