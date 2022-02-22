Ташкент, 22 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля ознакомился с проектами по благоустройству и озеленению территорий, а также проектами в сфере геологии и химической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Как известно, что в нашей стране реализуется общенациональный проект «Яшил макон» (Зеленое пространство)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в частности, в этом году в столице Узбекистана планируется посадить 1 миллион саженцев декоративных и плодовых деревьев.

«Президенту представлена информация о работе в этом направлении в разрезе районов и улиц», — говорится в сообщении.