Челябинск, , 08:47 — REGNUM В арбитраж Челябинской области поступило два банкротных иска, ответчиками в которых выступают действующие заводы, — ООО «Уральский завод химического и нестандартного оборудования» и ООО «Миньярский машиностроительный завод». Оба заявления пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявления к предприятиям поступили 21 февраля 2022 года.

Истцом в споре с заводом оборудования выступает ООО «Фактор», которое заявило долг в размере 130 009 386,45 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Арсенал».

Также банкротный иск от МИФНС №18 по Челябинской области в тот же день получил ООО «Миньярский машиностроительный завод». В иске заявлен долг в размере 3 092 883,2 рубля. При этом в отношении данного предприятия летом 2021 года уже было прекращено одно банкротное дело — после процедуры конкурсного производства.