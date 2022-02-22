В Челябинской области два завода получили банкротные иски
Челябинск, 22 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области поступило два банкротных иска, ответчиками в которых выступают действующие заводы, — ООО «Уральский завод химического и нестандартного оборудования» и ООО «Миньярский машиностроительный завод». Оба заявления пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.
Заявления к предприятиям поступили 21 февраля 2022 года.
Истцом в споре с заводом оборудования выступает ООО «Фактор», которое заявило долг в размере 130 009 386,45 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Арсенал».
В ЕГРЮЛ завод оборудования зарегистрирован в феврале 2001 года. Средняя численность работников на начало 2021 года — более 140 человек. Уставный капитал предприятия составляет 3 млн рублей. Владельцы — директор Игорь Новицкий с долей 55% и Александр Зеленин. По открытым данным, завод был исполнителем как минимум шести госконтрактов на общую сумму свыше 490 млн рублей.
Также банкротный иск от МИФНС №18 по Челябинской области в тот же день получил ООО «Миньярский машиностроительный завод». В иске заявлен долг в размере 3 092 883,2 рубля. При этом в отношении данного предприятия летом 2021 года уже было прекращено одно банкротное дело — после процедуры конкурсного производства.
Машзавод учрежден в августе 2017 года. Владельцы — Виктор Жигалкин и Валерий Киселев.