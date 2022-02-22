Варшава, 22 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 21 февраля президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце в Варшаве представил сборную Польши для участия в XIII Параолимпийских зимних играх. В своей речи Анджей Дуда пожелал спортсменам удачи и медалей. Об этом передает Polskie Radio.

Анджей Дуда

«Есть шанс на завоевание восьмисотой медали в истории участия польских спортсменов в Параолимпийских играх. Это очень важный момент и огромный шанс для того чтобы записать свое имя в историю. Мы всей страной желаем вам завоевать эту медаль, тем более что в этом году мы отмечаем 50-ю годовщину того, когда польские паралимпийцы впервые приняли участие в играх», — заявил Дуда.

В составе сборной Польши выступят 11 спортсменов с ограниченными возможностями — 8 мужчин и 3 женщины. На последних Параолимпийских зимних играх в Пхеньяне в 2018 году польская сборная заняла 24-е место в общем медальном зачете.

XIII Параолимпийские зимние игры начнутся в Пекине 4 марта и продлятся до 13 марта. Всего в играх примут участие 736 спортсменов — 514 мужчин и 222 женщины в шести видах спорта: горные лыжи, лыжные гонки и биатлон, парасноуборд, керлинг на колясках и хоккей на санях.