Вена, , 08:41 — REGNUM По мнению Специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Микко Киннунена, важно, чтобы признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не стало причиной новых боевых действий или кровопролития. Об этом 22 февраля говорится в его заявлении для прессы.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил Киннунен, он сожалеет о решении России признать ЛНР и ДНР, так как считает, что оно во много является противоречащим Минским соглашениям.

«Крайне важно, чтобы сегодняшнее решение не привело к новым военным действиям и кровопролитию», — говорится в сообщении.

Также Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине указал на свою готовность к продолжению диалога по мирному разрешению конфликта в трехсторонней контактной группе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что признание Россией республик Донбасса «не останется без ответа».