Карталы, Челябинская область, 22 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В городе Карталы Челябинской области на железнодорожной станции убили 35-летнюю сотрудницу этого объекта. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

kropekk_pl Убийство

Преступление было совершено вечером 21 февраля возле входа в административное здание. Погибшая являлась приёмосдатчицей груза и багажа. Также был тяжело ранен в голову мастер Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Его поместили в реанимацию.

По данным следствия, преступление совершил один из местных жителей. Он выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья. Спустя некоторое время его задержали.

Челябинский следственный отдел на транспорте СК России возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц.