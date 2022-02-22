Москва, 22 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В 2021 году предприятия малого и среднего бизнеса перечислили в бюджет Москвы 742 млрд рублей, сообщили 22 февраля в пресс-службе департамента финансов столицы.

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Объём платежей вырос на 21,1% по сравнению с результатами 2020 года или на 129,4 млрд рублей. По сравнению с допандемийным 2019 годом рост составил 29,6% или 169,7 млрд рублей.

«По сравнению с 2019 годом доля платежей в бюджет от малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 0,8% и составила 23,2%», — рассказала министр правительства Москвы, глава департамента финансов города Елена Зяббарова.

Всего в столице на начало 2022 года зарегистрировано 778,5 тыс. субъектов МСП — на 6,9% больше, чем год назад.