Ташкент, , 08:38 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля ознакомился с проектами по совершенствованию управления многоквартирным жилищным фондом и развитию системы теплоснабжения в городе Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

На совещании отмечалось, что в текущем году планируется модернизировать 10 котельных и построить две новые, обновить 120 километров тепловых сетей, в результате чего улучшить теплоснабжение 24,4 тысячи квартир и 51 социального объекта.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля в Узбекистане состоялось совещание руководителей (leadership meeting) Акселератора социально-экономических реформ.