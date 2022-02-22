Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2016, 17:57 — ИА Регнум.



Donland.ru Макет аэропорта «Платов»

Из Ростова-на-Дону до нового международного аэропорта «Платов» можно будет добраться на скоростном трамвае. Эту идею озвучил в ходе рабочего визита на Дон министра транспорта России Максима Соколова донской губернатор Василий Голубев. Пока проект находится в стадии разработки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 7 ноября.

По словам Голубева, все дороги к воздушной гавани будут построены к 1 декабря 2017 года. Так, до конца 2016 года специалисты изучат возможность строительства еще одной двухполосной автодороги. Трассу планируется проложить по направлению к северному обходу, чтобы в итоге получилась четырехполосная трасса. Скоростной трамвай же рассматривается в качестве альтернативы. «Это — некоторая перспектива», — сказал губернатор.

Ранее по теме: Аэропорт «Платов» соединяют с Ростовом-на-Дону транспортными артериями

Аэропорт «Платов» в Ростовской области запустят за полгода до ЧМ-2018

Напомним, что к ЧМ-2018 в Ростовской области может быть создана базовая авиакомпания. Этот вопрос также в стадии проработки, но идею уже поддержал глава российского государства Владимир Путин. Уточняется, что авиакомпания будет иметь собственный авиапарк в количестве 10 воздушных судов.

Запуск воздушной гавани «Платов» произойдет за полгода до проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Окончание строительных работ запланировано на июнь 2017 года, первые рейсы — на декабрь 2017-го.

Также по теме: К взлёту готов: на Дону возведение ВПП «Платова» завершено на 100%