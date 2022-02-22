Нью-Дели, 22 февраля 2022, 08:38 — REGNUM Три специальных авиарейса в Киев запланировала на один день, 22 февраля, индийская авиакомпания Air India для эвакуации граждан Индии. Об этом 22 февраля сообщает газета «Хиндустан таймс».
Авиарейсы организованы для эвакуации граждан Индии с территории Украины. Три из них запланированы на 22 февраля, ещё два вывозных рейса намечены на 24 и 26 февраля. Посадка всех воздушных судов будет производиться в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Такое решение было принято властями Индии в связи с обострением обстановки в восточной части Украины и признанием России независимости ЛНР и ДНР.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным постпреда Индии при ООН, на территории Украины проживают и учатся около 20 тыс. граждан страны.
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